وزير الخارجية يبحث التعاون وأوضاع المنطقة مع عدد من الدول

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، علاقات الصداقة مع عدد من الدول الصديقة، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء هذه الدول كل على حدة، وناقش معهم مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية. وتفصيلاً، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نيكوس دندياس وزير خارجية جمهورية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. وتطرق سموه ووزير خارجية اليونان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والتنسيق والتعاون المشترك من أجل تجاوز تداعياته واحتواء آثاره، وأشارا إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. واستعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها المهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة. وأكد سموه علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين في ظل دعم ورعاية من قيادتهما.

النمسا

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران. كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران. وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد وألكسندر شالينرج جهود احتواء تداعيات «كورونا» والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد. وجدد ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكداً دورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها.

السويد

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع آن ليندي وزيرة خارجية السويد، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن.

واستعرض سموه ووزيرة خارجية السويد تطورات جائحة «كوفيد 19». وأشاد سموه بالعلاقات الإماراتية السويدية المتميزة، مؤكداً الحرص على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.الدنمارك إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع يبا كوفود وزير خارجية مملكة الدنمارك، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المالية والقانونية. كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران. واستعرض سموه ووزير خارجية الدنمارك تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين والتعاون والتنسيق بينهما لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره. كما استعرضا معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها المهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة. وأكد سموه العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات والدنمارك والحرص على تعزيزها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع اغسطو سانتوس سيلفا وزير خارجية البرتغال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والبرتغال والحرص المستمر على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع إيفان كورتشوك وزير خارجية سلوفاكيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا في مختلف المجالات.

صداقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع توماس بيتشيك وزير خارجية التشيك، علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة «كوفيد 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته. وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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