«طرق دبي» تؤتمت خدماتها الإدارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أتمتة جميع خدماتها الإدارية المقدمة للموظفين، والتي تتضمن 25 خدمة رئيسة و127 خدمة فرعية، إلى جانب تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI» لتلبية احتياجات واستفسارات كوادرها البشرية من خلال إطلاق المساعد الافتراضي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية بالتحول الرقمي، ومواكبة مبادرة حكومة دبي الرامية إلى الحد من المعاملات والخدمات الورقية بحلول عام 2021، وكذلك لتسهيل وتسيير آلية العمل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال نبيل آل علي، مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «إن الهيئة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في تحويل كامل خدماتها الإدارية للموظفين إلى النظام التقني، حيث عملت على أتمتة 25 خدمة رئيسة و127 خدمة فرعية، وتنفيذ 23 ألفاً و873 طلباً مؤتمتاً منذ بدء المشروع في 2018 وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020، والذي تم إتاحته على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي MyRTA على الهواتف المحمولة، موضحاً أن الهيئة أطلقت أيضاً خدمة المساعد الافتراضي، من خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي «AI» مُصممة للرد على استفسارات وأسئلة الموظفين باللغتين «العربية والإنجليزية»، حيث يشتمل المساعد الافتراضي على 73 خدمة استعلامية سواء بخصوص الخدمات الإدارية أو المعلومات والإجراءات ذات الصلة بفيروس كورونا، فضلاً عن أن هذه التقنية تتضمن أيضاً 132 إجابة مبرمجة عن الأسئلة المحتملة من الموظفين بشأن المجالات المذكورة».

وأضاف: «إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص دائماً على تعزيز بنيتها التحتية التقنية للحد من المعاملات الورقية وفق توجهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى دعم مبادرة «حكومة دبي بلا ورق»، فضلاً عن تسخير تلك التقنيات لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تطرأ على آلية العمل مثل تداعيات جائحة كوفيد 19».

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