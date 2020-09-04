عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية تزداد قوة وصلابة بدعم قيادتي البلدين

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين. وقال سموه، عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين: «إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات العربية - العربية بين الأشقاء، فما يربط دولة الإمارات والسعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية، وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير». وبحث الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - الإجراءات المتخذة عبر الحدود استجابة لجائحة «كوفيد19»، من خلال تبادل الخبرات والتأكيد على أهمية الاستعدادات العالمية .

من جهة ثانية، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

وبحث سموه، علاقات الصداقة مع وزراء خارجية عدد من الدول، وناقش معهم، كلاً على حدة، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الدولية.

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عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية تزداد قوة وصلابة

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