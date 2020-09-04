اهتمام دولي واسع ببرنامج «التقاعد في دبي»

المصدر: دبي - سيد صالح

حظي برنامج «التقاعد في دبي» الذي أطلقته الإمارة يوم أمس الأول باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية التي تناقلت الخبر وشرحت المزايا التي يوفرها.



وقد شكلت مزايا البرنامج إضافة نوعية تعزز مكانة الإمارة وجهة مثالية للمتقاعدين، خاصة وأنها تأتي في صدارة مدن العالم المفضلة للعيش.



وتعد تأشيرات الإقامة لمدة ٥ سنوات من المزايا المهمة التي تسهل على المتقاعدين سواء من المقيمين في الدولة أو المتقاعدين من مختلف أنحاء العالم، الاستقرار في دبي والتمتع بالمزايا الفريدة التي تتميز بها والتي تشمل البنية الأساسية فائقة الحداثة، والمرافق السياحية والترفيهية ومستويات الأمان والسلام وإمكانات العيش التي تلبي مختلف المتطلبات والميزانيات، إلى جانب توفر فرص نوعية للاستثمار في القطاع العقاري المزدهر في الإمارة بأسعار تعد الأكثر جاذبية ضمن أبرز المدن والعواصم العالمية.



ونشرت مجلة «كونديه ناست ترافيل» المتخصصة في وجهات السياحة والإقامة الفاخرة، تقريراً عن البرنامج، ذكرت فيه أن المتقاعدين من خارج دبي يستطيعون في ظل البرنامج الجديد تغيير مشهد ونمط حياتهم بالمجيء إلى دبي والاستقرار فيها، وتضمن التقرير أيضاً شرحاً للاشتراطات اللازم توافرها في المتقاعد الراغب بالاستفادة من البرنامج. ونشرت مجلة «فوربس» ، تقريراً خاصاً عن البرنامج، بعنوان «المتقاعدون الأجانب لديهم الآن الخيار للإقامة في الإمارات مع برنامج دبي الجديد للتقاعد». وأوضح التقرير أن البرنامج يهدف إلى منح المقيمين في دبي الفرصة للتمتع بقضاء فترة تقاعدهم داخل الدولة، ويغطي مجالات الرعاية الصحية، والعقارات، والتأمين والخدمات المصرفية، ويستهدف في مرحلته الأولى بصفة أساسية المتقاعدين الأجانب ممن تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأعلى. كما اهتمت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية بخطة التقاعد الجديدة، ووصفتها بأنها أحدث إضافة إلى قائمة الخطط الرائعة، التي لا تكاد دبي تتوقف عن صياغتها وتنفيذها بُغيَة إدهاش زوارها والمقيمين بها.



وأضافت الصحيفة بأن دبي باتت بموجب الخطة الجديدة أحدث وجهة يستطيع المرء أن يدلل نفسه فيها بعد تقاعده.



وكان بنك «مورغان ستانلي» الأمريكي قد أرسل مذكرة صباح أمس، عن برنامج التقاعد في دبي ووصف البنك البرنامج في مذكرتها التي نشرتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأنه إيجابي لسوق العقارات في دبي، وتوقع أن تستفيد منه الشركات العقارية العاملة في الإمارة.

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