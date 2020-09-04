خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكمي سان مارينو باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى اليساندرو مانشيني، وغراتسيا زافيراني حاكمي جمهورية سان مارينو، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلدهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى اليساندرو مانشيني وغراتسيا زافيراني.

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