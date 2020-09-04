100 % رضا المتعاملين عن خدمات «شرطة المنامة»

المصدر: عجمان- البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بإنجازات مركز شرطة المنامة الشامل، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تمثلت بتحقيق نسبة 100% في رضا المتعاملين عن الخدمات، وانخفاض عدد الحوادث المرورية البليغة والوفيات الناجمة عنها إلى صفر. جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية الافتراضية، التي أجراها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي لمركز شرطة المنامة الشامل، عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سعيد سلطان الشامسي نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الخارجية، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان الجولة التفتيشية الافتراضية، بحضور العقيد مروان محمد راشد الغفلي رئيس قسم مركز شرطة المنامة الشامل، والمقدم بدر علي المهيري رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، واطلع على سير العمل، وأبرز إنجازات المركز والإحصاءات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأثنى على جهود العاملين المتميزة في المركز، والتي أثمرت عن خفض معدل وفيات السير إلى 3.22 لكل 100 ألف من السكان، وانخفاض المخالفات المرورية بنسبة 31%، وانخفاض عدد البلاغات المجهولة إلى صفر.

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