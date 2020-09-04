«الداخلية» تختتم مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

اختتمت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب المفتش العام مبادرة «جودة الحياة.. لأمن وسلامة المجتمع» والتي استمرت على مدار الشهرين الماضيين وشملت فعاليات متنوعة ومحاضرات وورشاً ومسابقات توعوية أقيمت عن بعد. وتضمنت فعاليات المبادرة 25 ورشة توعوية و12 مسابقة تثقيفية، وشارك في حضور الورش عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 42 ألف شخص من مختلف فئات المجتمع. وتناولت الورش عدداً من المجالات الحيوية من بينها المجتمعية والصحية وسبل الوقاية والسلامة المدنية والتعريف بعدد من القوانين والاشتراطات الخاصة ذات العلاقة بالعمل الشرطي.

كما تضمنت المبادرة ورشة بعنوان «مخاطر الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار «الدرونز» على أمن وسلامة المجتمع» بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وبمشاركة المقدم جمال جاسم الحوسني من الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، والمهندس أحمد علي الشامسي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والمهندسة هنا محمد الكوخردي من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والمهندس عمار خميس المزروعي من الهيئة العامة للطيران المدني، وعلي راشد الظنحاني من الهيئة الاتحادية للجمارك الذين تناولوا أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الرياضات الجوية وسبل الوقاية منها. وأكد اللواء الريسي:«أن المبادرة استهدفت تعزيز جهود جودة الحياة في المجتمع الإماراتي».

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