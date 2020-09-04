شرطة دبي تكرّم متقاعدين في «إسعاد المجتمع»

المصدر: دبي - البيان

كرّم العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مجموعة من المتقاعدين من العسكريين والمدنيين، تقديراً لعطائهم المثمر وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأثنى العميد خالد شهيل على جهود المكرمين وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأنهم كانوا مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوهم ويسيروا على خطاهم.

وقدم العميد خالد شهيل، للمكرمين شهادة شكر وعرفان تقديراً لما قدموه لشرطة دبي طوال فترة عملهم، متمنياً لهم حياة سعيدة.ومن جانبهم، عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من عسكريين ومدنيين، متمنين لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار، كما شكروا زملاءهم في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون لهم خلال فترة عملهم.

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