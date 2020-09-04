تعاون بين أكاديمية سيف بن زايد وكلية الدفاع الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مبنى الأكاديمية، العميد أحمد عبدالله الخوري قائد جناح البحوث والدراسات بكلية الدفاع الوطني والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة وسبل الاستفادة منها لتطوير العمل الحكومي وبناء القدرات بما يحقق الريادة والابتكار واستشراف المستقبل في مجال البحوث العلمية.

كما قدم الوفد فكرة عن آلية عمل كلية الدفاع الوطني وجهودها في اعتماد البحوث والرسائل العلمية في إطار بناء القدرة التنافسية بين الجهات الحكومية وتطوير أطر الحوكمة المؤسسية وهندسة العمليات والإجراءات الإدارية وفق أفضل الممارسات.

حضر اللقاء العميد راشد بورشيد نائب مدير الأكاديمية والعقيد ركن دكتور سالم راشد الزعابي موجه كلية الدفاع الوطني والعقيد دكتور سلطان علي الكعبي رئيس شعبة البحوث.

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