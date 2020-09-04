639 حالة شفاء ولا وفيات بـ «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 62668. وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الوزارة إجراءها 67821 فحصاً جديداً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72154 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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