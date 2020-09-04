«صحة دبي» تتلقى تهنئة «الرعاية الصحية» في مصر

المصدر: القاهرة - عبدالحليم حفينة

هنأت «الهيئة العامة للرعاية الصحية» في مصر، هيئة الصحة في دبي، بعد حصولها على المركز الأول عربياً والـ 6 عالمياً في السياحة العلاجية، وفقاً للمؤشر العالمي للسياحة الطبية والصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الطبية.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر: «إن هذا التقييم جاء بناءً على اعتبار إمارة دبي أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية العالمية».

وأضاف السبكي في بيان صحافي: «إن هذا الإنجاز نتاج الجهود السباقة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة في الهيئة الصحة لتعزيز قطاع السياحة العلاجية».

وقد جاءت إمارة دبي في المرتبة الـ 6 عالمياً ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المتفردة، لتحافظ بذلك على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، والصادر أخيراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية».

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