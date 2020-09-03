الامارات تشارك في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب بالقاهرة

المصدر: وام

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفد الدولة الذي شارك اليوم في أعمال الدورة ( 106) الافتراضية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي عقدت على المستوى الوزاري برئاسة دولة الكويت ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية وأحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" كوفيد -19.

وبحث الوزراء عددا من المواضيع المهمة من أبرزها التعامل مع آثار جائحة فيروس "كوفيد- 19 " من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، وكذلك دعم جهود دولة فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية.

كما بحث المجلس ايضا عددا من الإجراءات الهامة في إطار الدعم العربي الكامل للجمهورية اللبنانية والتضامن معها للتغلب على آثار كارثة "مرفأ بيروت" التي وقعت بتاريخ 4 أغسطس الماضي، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.

وبحث المجلس كذلك الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، فضلاً عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز