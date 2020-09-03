سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي

المصدر: وام

قدم سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات، ومفوضاً فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، إلى معالي ميخائل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة موسكو.

وأعرب معاليه خلال اللقاء عن أمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه والتي ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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