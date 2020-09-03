"الخارجية" تطلق صفحة متخصصة للمسافر الإماراتي توضح المتطلبات اللازمة لدخول كل دولة

المصدر: وام

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية اطلاع مواطني دولة الإمارات الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر، والتأكد من الحصول على كافة المتطلبات والمعلومات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الدولة المنشودة قبل السفر إليها.

ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي صفحة متخصصة للمسافر الإماراتي في موقعها الالكتروني الرسمي www.mofaic.gov.ae والتي توضح كافة الإرشادات والمتطلبات اللازمة لدخول كل دولة وما قد يطرأ عليها من تحديثات. كما تبين هذه الصفحة حالة استقبال دول العالم لمواطني دولة الإمارات والفئات التي يسمح لها بالسفر والنماذج المطلوب تعبئتها بالإضافة إلى التأكد من إجراءات الفحص المسبق قبل السفر.

وأكد سعادة/ عبدالعزيز طالب الحبسي مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "إطلاق هذه الصفحة يأتي تماشياً مع جهود دولة الإمارات لجعل عملية التنقل الجوي من وإلى الدولة آمناً، وأن صحة وسلامة مواطني الدولة هي أولوية من خلال تأمين كافة المعلومات الخاصة بالتدابير الوقائية المطبقة في الوجهة المقصودة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها للقادمين من الخارج".

وأضاف سعادته أنه من الواجب على المواطن الإماراتي أن يتبع الخطوات الأساسية عند التخطيط للسفر وذلك ابتداءً من زيارة موقع الوزارة www.mofaic.gov.ae للتأكد من استقبال الدولة المتوجه لها لمواطني دولة الإمارات ومن ثم حجز تذاكر السفر واستيفاء اشتراطات وجهة السفر.

ونصح سعادة/ عبدالعزيز طالب الحبسي مواطني الدولة أن يعكسوا صورة إيجابية لدولة الإمارات من خلال الامتثال والالتزام بجميع القوانين والتعليمات والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كوفيد-19" في الوجهة التي يقصدونها، حيث أنها تختلف من دولة إلى أخرى وأهمها فترات الحجر الصحي.

كما تحث وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة "تواجدي"، وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار السن والأطفال وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFAIC" حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

ونوه سعادة/ عبدالعزيز طالب الحبسي أنه في حالة إصابة المواطن الإماراتي خلال تواجده في الخارج بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فعليه التواصل مباشرة مع أقرب بعثة لدولة الإمارات أو من خلال التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على هاتف رقم: 0097180044444 وستقوم بعثة الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية لتوفير أفضل مستشفى للعلاج ومكان العزل الصحي وسيتحمل المواطن النفقات المتعلقة بالعلاج والعزل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه عند العودة إلى الدولة، يجب إجراء فحص مسبق "PCR" قبل العودة بمدة لا تزيد عن 96 ساعة وأن تكون النتيجة سلبية، وكذلك الالتزام باللوائح والتعليمات التي تحددها الجهات المختصة بالدولة بشأن التعامل مع جائحة"كوفيد-19".

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