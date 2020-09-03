«إسعاد شرطة دبي» تمنح العضوية لشاب من «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

منحت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، الشاب خليفة سعيد بن هميله المزروعي من أصحاب الهمم، بطاقة الخصومات المميزة «إسعاد»، وذلك في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والملازم يحيى سهيل المهيري، ممثل قطاع السكن في لجنة بطاقة إسعاد.

ورحبت منى العامري، بالشاب خليفة المزروعي، وقدمت له بطاقة «إسعاد»، لافتة إلى أن برنامج البطاقة يزخر بالكثير من العروض والخصومات التي يمكن أن يستفيد منها حاملوها، لاسيما من الشركات والمؤسسات التجارية التي تهتم بتوفير جميع المستلزمات الخاصة بفئة أصحاب الهمم في المجتمع.

بالإضافة إلى الجهات التي توفر الخدمات العلاجية والتأهيلية والاستشارية كمنتجع قرية سند لتأهيل وتدريب أصحاب الهمم، والذي يقدم خصماً حصرياً لحاملي بطاقة إسعاد بنسبة 30% على جميع البرامج التدريبية والتأهيلية التي ينظمها، وكذلك العديد من الجهات المتخصصة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن «إسعاد» تسعى للمساهمة والمشاركة في كل ما من شأنه أن يحقق السعادة في المجتمع،.

ولذلك فإن اللجنة وفريقها يعملون بشكل مستمر على تغطية متطلبات حاملي بطاقة إسعاد بمختلف شرائحهم وفئاتهم. ومن جانبه تقدم خليفة المزروعي، بالشكر الجزيل إلى شرطة دبي وإلى لجنة بطاقة إسعاد على هذه اللفتة الكريمة، متمنياً لبطاقة إسعاد والقائمين عليها المزيد من التطور والتقدم والنجاح.

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