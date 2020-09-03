بلدية الشارقة تزيل 140 عزبة مخالفة في 2019

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أزالت بلدية الشارقة 140 عزبة مخالفة خلال 2019، ونظمت زيارات ميدانية لأصحاب العزب لتوعيتهم، وأكد عادل عمر مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة أنه تم سن قوانين كثيرة لتنظيم عملية العزب، وتعمل البلدية جاهدة، بالتعاون مع المجلس البلدي على تنظيم أعمال العزب بشكل عام، ومتابعتها ومراقبتها وتيسير أمور أصحابها.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة للرد حول الفيديو، الذي تم تداوله مؤخراً من إحدى العزب في الشارقة، مؤكداً أن ما جاء به مخالف للواقع.

وقال: "الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمل غير مقبول لأنه يخالف الواقع، وفيه تشويش للإجراءات، التي تم تنفيذها من قبل البلدية، وتم التنبيه على صاحب العزبة العشوائية منذ أكثر من عام، وإشعاره بشكل رسمي ومنحه مهلة للإزالة، فلم يستجب، كما أن العزبة لا يوجد بها عمال ولا حارس، وهي عبارة عن مكان لتجميع السكراب، منوهاً بأن إدارة البلدية لم تتعد على الماشية، ولكنه ترك المكان مفتوحاً، فدخلت الكلاب الضالة وتهجمت عليها والبلدية ليست المتسببة في هذا الأمر.

ولفت إلى أن كل الإجراءات التي قامت بها البلدية موثقة، كما أن البلدية أبوابها مفتوحة للمتعاملين بشكل يومي لاستقبال الشكاوى، والاستفسارات، أما التشهير فهو مرفوض.

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