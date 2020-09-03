تعيين مدير تنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في "طرق دبي" واستبدال عضو في مجلس إدارة "إرادة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (28) لسنة 2020 بتعيين خولة محمد بالهول، عضواً في مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، المُشكّل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2019، بدلاً من علياء حمد المري، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 يونيو 2020، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم (30) لسنة 2020 بتعيين محمد يوسف أحمد عبدالله المظرب، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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