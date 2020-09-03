عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي آن ليندي وزيرة خارجية السويد، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن.

واستعرض سموه ومعالي وزيرة خارجية السويد تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الإماراتية السويدية المتميزة، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

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