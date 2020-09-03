7 عوامل تجعل دبي الوجهة المثالية للمتقاعدين

المصدر: دبي - البيان

يتمحور برنامج التقاعد في دبي حول سبعة عوامل رئيسية تجعل من دبي الوجهة المثالية للمتقاعدين، وتشمل:



1 أسلوب حياة فريد: تضم دبي ما يفوق على 200 جنسية، كما أنها وجهة عالمية تجسّد مختلف الثقافات والمعتقدات والقيم تحت مظلة التسامح والتنوّع. وعلى الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، فإن اللغة الإنجليزية مستخدمة على نطاق واسع وذلك لوجود مزيج من الجنسيات المختلفة. علاوةً على ذلك، طورت «دبي للسياحة» مع شركائها من المطورين العقاريين الرئيسيين مثل دبي القابضة، ومراس، وإعمار، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، خيارات لامتلاك عقارات تناسب أسلوب الحياة العصرية الفريدة التي يرغبون بها، والتي لا يمكن أن تكون متاحة وسهلة للمتقاعدين كما هي في دبي.



2 الراحة: توفّر دبي للمقيمين أسلوب حياة مريحاً وملائماً، حيث يمكن الحصول على الكثير من الخدمات، والعيش برفاهية ضمن تكلفة معقولة، وذلك ضمن نطاق نوعية الحياة التي يرغبون بها.



3 الاستجمام: تعد دبي وجهة مميزة لعشاق الأجواء المفتوحة والشمس والشواطئ والمتنزهات وكذلك محبي التسوق، كما أن أسلوب الحياة بها يمكّن المتقاعدين من تلبية كافة متطلباتهم، سواء كان ذلك للراحة والاسترخاء أو الاستجمام. وباعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة، تقدم دبي مجموعة من التجارب التي تلبي مختلف الأذواق والثقافات والميزانيات. ويمكن الاختيار من بين آلاف المقاهي وعربات الطعام والمطاعم التي تعكس المأكولات العالمية لأكثر من 200 جنسية مقيمة بها، سواء كان ذلك من قبل طهاة حائزين على نجمة ميشلان أو مطاعم صغيرة.



وتوفر دبي أيضاً عروض منتجعات صحية متنوعة وعالمية في مجموعة واسعة من الأماكن سواء كانت على الشاطئ أو داخل المدينة أو المنتجعات الصحراوية. وبالنسبة لمتذوقي الفن والثقافة، فإن دبي توفر كذلك العديد من الوسائل لاستكشاف تاريخها وتراثها بحيث تكون جزءاً من مجتمع مبدع، فضلاً عن فرصة حضور عدد كبير من المهرجانات والفعاليات على مدار العام.



4 مجتمع نشط ولائق صحياً: يحتاج المتقاعدون إلى أسلوب حياة صحي، حيث توفر دبي فرصة الاستمتاع بالحياة في المناطق المفتوحة من خلال التنزه أو المشي على طول الشواطئ الرملية، وكذلك الاسترخاء في الحدائق الجميلة، وممارسة رياضة المشي في مناطق عدة، ومن أبرزها منطقة حتّا بما تتميز به من أجواء طبيعية خلابة، وهناك الكثير من الخيارات للمحافظة على أسلوب حياة نشيط وصحي في دبي. وتعكس حركة اللياقة البدنية النشطة على مستوى المدينة والتي يقودها تحدي دبي للياقة الروح الجماعية والشعور القوي بالانتماء للمجتمع.



5 الموقع الاستراتيجي وسهولة التواصل: تمتاز دبي بموقع جغرافي مثالي بين الشرق والغرب، فيما تسهم البنية التحتية المتطورة من الناحية التكنولوجية والمادية في سهولة التواصل مع الأصدقاء والعائلات وزيارتهم.

ويعد مطار دبي الدولي أكبر مطارات العالم من ناحية المسافرين الدوليين، ويربط أكثر من 240 وجهة من خلال 140 شركة طيران. ومن جهته يعتبر مطار دبي ورلد سنترال، وهو المطار الثاني في المدينة، وسيلة أخرى لربط الوجهات مع بعضها البعض.

كما أن هناك العديد من الخيارات التي تناسب مختلف الميزانيات في ظل وجود شركتي طيران وطنيتين هما: طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب أكثر من 100 شركة طيران أخرى عادية واقتصادية. وتُصنف دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم فيما يتعلق بربط وشبك شركات الطيران، وذلك نظراً لموقعها المثالي كبوابة إلى العالم، حيث يمكن الوصول إلى أية وجهة تقريباً في أوروبا وآسيا وأفريقيا في أقل من 8 ساعات.

6 نظام مميز للرعاية الصحية: توفر دبي أفضل رعاية صحية وبجودة عالية ضمن مجموعة من التخصصات، مع وجود أفضل مزودي خدمات والتأمين الصحي للشركات المحلية والعالمية. وقامت حكومة دبي بتعزيز نظام الرعاية الصحية بما يتماشى مع الإرشادات الدولية وأفضل الممارسات لضمان استمرار المدينة لتكون واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم ضمن جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كورونا «كوفيد-19» المستجد. إضافة إلى ذلك، طورت «دبي للسياحة» باقات تأمين بأسعار تنافسية مع شركات التأمين الرائدة العاملة في دولة الإمارات لتقديم خيارات تناسب المتقاعدين.

7 إدارة الميراث: طور مركز الوصايا في دبي المالي خدمات صياغة وتسجيل وتوثيق الوصايا لضمان إمكانية تخطيط المتقاعدين لشؤون حياتهم وحمايتها، وذلك وفق رسوم معدة خصيصاً ومتاحة فقط لحاملي تأشيرة التقاعد. وتضمن خدمات مركز دبي المالي العالمي للمتقاعدين الاستمتاع بحياتهم في دبي مع الحماية الكاملة لرغباتهم وشؤونهم.

إقرأ أيضا:

دبي تطلق مبادرة للمتقاعدين من مختلف أنحاء العالم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز