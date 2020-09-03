ولي العهد السعودي يبحث مع كوشنر الاستقرار بالمنطقة

المصدر: الرياض - وام

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان لدى استقبال ولي العهد السعودي لمستشار الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وفق بيان صدر الليلة قبل الماضية، آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

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