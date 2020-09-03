بن بيه يلتقي سفير الحريات الدينية الأمريكي

المصدر: أبوظبي - وام

عقد الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، اجتماعاً تشاورياً وتنسيقياً افتراضياً، مع سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية سام براون باك.

وتناول الاجتماع، التنسيق بشأن مجموعة من المشاريع المشتركة في مجالات الحريات الدينية وحماية حقوق الأقليات الدينية، ومبادرة الديانات الإبراهيمية، ودور علماء أفريقيا في تعزيز السلم خاصة في منطقة الساحل الأفريقي. بدوره، عرض سام براون على الشيخ عبدالله بن بيه، رؤية وزارة الخارجية للحريات الدينية في أفريقيا للاستفادة منه قبل تسويق هذه الرؤية للمؤسسات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي وغيرها. وشدّد باك، على أهمية مبادرة حلف الفضول الجديد كمنصة جديدة لإبراز الدور الإيجابي للقيادات الدينية في تعزيز القيم المشتركة.

كما تمّ الاتفاق على استمرار العمل والتنسيق في دعم برامج مبادرة قادة الديانات الإبراهيمية. وخلص الاجتماع إلى تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم بين مؤسسة حلف الفضول الجديد، ووزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتب السفير المفوض للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية.

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