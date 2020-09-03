بومبيو: المعاهدة دليل على إمكانية تحقيق السلام

المصدر: دبي- وكالات

أكّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل دليل على إمكانية تحقيق السلام، فيما قال نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تعمل بالفعل على إحداث تغيير إيجابي في الشرق الأوسط بأكمله، وتجعله أكثر أماناً وازدهاراً. وشدّد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، أمس، على أن معاهدة السلام الإماراتية- الإسرائيلية دليل على إمكانية تحقيق السلام.

تغيير إيجابي

بدوره، قال جابي أشكنازي، أمس، إن العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل تعمل بالفعل على إحداث تغيير إيجابي في الشرق الأوسط بأكمله، وتجعله أكثر أماناً وازدهاراً. ووجّه أشكنازي الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قراره الشجاع لقيادة التغيير الاستراتيجي والاقتصادي والأمني في جميع أنحاء المنطقة، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على جهوده لدفع خطته للسلام والازدهار في الشرق الأوسط. وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية من إسرائيل شرقاً إلى أبوظبي، هو أول لبنة لتقدم المحادثات واتفاقية السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات، مضيفاً: «أعتقد أن اتفاقية السلام ستؤدي إلى الازدهار والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، والعلاقات الدبلوماسية الكاملة».

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