«الداخلية» تطلق حملة «السلامة المرورية لطلبة المدارس»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الرابعة لهذا العام، تحت شعار «السلامة المرورية‏ ‏لطلبة المدارس»، وتستمر لـ 3 أشهر، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن إحصائيات مجلس المرور الاتحادي أظهرت وقوع العديد من الحوادث لطلبة المدارس في أماكن انتظار الحافلات المدرسية وأمام المدارس، مشيراً إلى خطورة ترك الأطفال يعبرون الطريق بمفردهم، وتهور بعض سائقي الحافلات وعدم التزامهم بقواعد السير والمرور.

وأوضح الزفين أنه بالرغم من كافة التدابير الوقائية لحماية الطلبة من الأخطار المختلفة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لبعض أولياء الأمور والمعنيين بسلامة الطلاب للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية وحمايتهم من مخاطر الطريق.

وقال: «إن الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور، انطلاقاً من توجيهات القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع وطلبة المدارس، خاصة الأطفال منهم لتوعيتهم بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور بوزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، تعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس».

ودعا الزفين أولياء الأمور إلى عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية والتوقف بعيداً عن بوابات المدارس لتفادي الازدحام ووقوع الحوادث المرورية، كما دعا قائدي المركبات العامة والحافلات المدرسية إلى ضرورة اتباع قوانين وإرشادات المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب، وعدم تعريضهم للحوادث المرورية.

«قف»

دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب في حالة فتح إشارة «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق المادة «91» بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية وتطبيق المادة رقم «90» من قانون السير والمرور بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز