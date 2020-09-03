دعوة شباب السعودية والإمارات للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، خلال تغريدة لها على حسابها في «تويتر»، أن الشباب السعودي والإماراتي مدعوون للانضمام لفريق إبداعي سيعمل على مبادرات شبابية مشتركة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

وأطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب دعوة للشباب السعودي والإماراتي، للانضمام لفريق عمل متميز سيعمل على مبادرات وبرامج خاصة للاحتفاء بهذه المناسبة، فيما وفرت المؤسسة رابطاً إلكترونياً مخصصاً للمهتمين بالانضمام للتقديم والمشاركة في هذه الدعوة

.http:/‏/‏youth.gov.ae/‏ksa

وطلبت المؤسسة من المهتمين تسجيل معلوماتهم والتي تضمنت الاسم الثلاثي، ورقماً للتواصل، والبريد الإلكتروني، وبيانات تشمل تاريخ الميلاد ومهنة الشاب، ومكان إقامته، فضلاً عن إرفاق سيرته الذاتية وصورة من جواز السفر والهوية، بالإضافة إلى الفكرة التي يرغب المشارك في تقديمها.

علاقات قوية

وتجمع الدولتين علاقات قوية خاصة فيما يتعلق بجهودهما للاهتمام بالشباب، حيث تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يندرج تحته مجلس الشباب السعودي الإماراتي، ضمن اتفاقية بين المملكة والدولة في مايو 2016، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز جهود الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري والسياحة والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والاستثمار، وصولاً لتحقيق الرفاهية لمجتمع البلدين.

وتعتبر هذه المبادرة منصة واعدة للشباب، ومظلة لأفكارهم ورؤاهم للعديد من البرامج المستقبلية التي تمهد لهم الطريق نحو تبادل الخبرات والمهارات وتعزيز سبل التعاون، وحلقة الوصل بين الشباب وأصحاب القرار، يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ومشاريعهم التي تعد ركيزة أساسية في نجاح وريادة البلدين الشقيقين في القطاعات والمجالات كافة.

تعزيز

تأتي مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي بهدف تعزيز الشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مسيرة البلدين في التنمية الوطنية المستدامة في عدة مجالات، من أهمها ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والهوية الوطنية والسياحة والترفيه والإعلام والثقافة والفنون، واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات العالمية، وضمان تحقيق السعادة والرفاه للمجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز