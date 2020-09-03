الإمارات وكوستاريكا تستعرضان تجارب تطوير القطاعات بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

عقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش معرفية وجلسات تخصصية لتعزيز قدرات فرق العمل الحكومية في جمهورية كوستاريكا لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وتمكينها من تطوير القطاعات الحيوية بالاستفادة من الخبرات والتجارب الإماراتية الناجحة في تحديث العمل الحكومي، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، التي تم توقيعها بين البلدين ضمن أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2019.

وتناولت ورش العمل التي أدارها وقدمها خبراء من حكومة دولة الإمارات وعقدت «عن بُعد»، بحضور مسؤولين حكوميين من جمهورية كوستاريكا، مواضيع «استشراف ملامح الاقتصاد بعد كوفيد 19»، و«بناء أسس السياحة التنافسية»، و«الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً متفرداً يرتكز على خبرات متراكمة وتطوير أفضل الممارسات في مواجهة التحديات والتخطيط المستقبلي، ما جعلها واحدة من أكثر الدول نجاحاً في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، وتحقيق التعافي السريع في وقت قياسي.

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