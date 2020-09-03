خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الفيتنامي بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى نغوين فو شونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نغوين فو شونغ.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نغوين سوان فوك رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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