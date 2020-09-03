717000 معاملة رقمية أنجزتها بلدية عجمان خلال 8 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 717150 معاملة رقمية، بدءاً من الأول من يناير 2020، وحتى تاريخ 31 أغسطس الماضي، في إطار حرصها على إتمام المعاملات الحيوية خلال وقت قياسي، وباستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد يوسف محمد الشيبة مستشار رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن الدائرة تسعى لتسهيل وإسعاد كل فرد في المجتمع، من خلال تقديم أفضل الخدمات، وتمكين المتعامل من إتمام الإجراءات في سرعة مطلقة، وسهولة متناهية، مؤكداً أن الكفاءات البشرية كثفت جهودها لإطلاق خدمات رقمية مبتكرة، تحقق الأهداف المنشودة.

وأوضح أن الدائرة أطلقت خلال العام الحالي، 39 خدمة رقمية، ليرتفع إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة لجمهور المتعاملين، لـ 150 خدمة، عبر الموقع الرقمي، ومنصات الهواتف الذكية، وأكد أن الدائرة تبنت تطبيق أفضل الممارسات، بزيادة نسبة توطين الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية، لصالح الحصول على الاعتماد المباشر للمعاملات المقدمة من الجمهور، بحيث يتم إنجازها بخطوة واحدة فقط، وبدون أي تدخل بشري، كما هو الحال في خدمات قطاع الصحة العامة، والبيئة، مثل خدمة التصريح الطبي، وخدمة شهادة من يهمه الأمر، وخدمة تصدير المواد الغذائية.

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