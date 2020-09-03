تكريم شرطيين في دبي لتميزهما في العمل

المصدر: دبي - البيان

قام معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ومديري مراكز الشرطة، بتكريم العريف أول أحمد محمد أحمد، والشرطي أول مروان بن خصيف بن خلفان المعمري، وذلك لجهودهما وإخلاصهما في عملهما.

ويأتي تكريم العريف أول أحمد محمد أحمد، لمساعدته سائقاً تعطلت حافلته في الطريق، وهو ما قدم صورة مشرفة لشرطة دبي، فيما جاء تكريم الشرطي أول مروان المعمري لضبطه شخصاً متلبساً بمحاولته إدخال ممنوعات إلى غرف التوقيف في المركز.

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