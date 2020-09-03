فارس المزروعي: الابتكار ركيزة الأمن

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة بالمنظومة الأمنية المتكاملة التي ترتكز على الابتكار والإبداع الوطني وتأخذ بأفضل الممارسات العالمية في جميع مراحل الأداء.

وأوضح خلال افتتاحه ورشة عمل أمنية متخصصة: «أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في مسيرة التطوير والتحديث في العمل الشرطي ومواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل الأدوات والتقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء وتحقيق أفضل المؤشرات الإيجابية في الإنجاز والحفاظ على ديمومة الأمن والأمان».

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