دبي الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر السياحة العلاجية

المصدر: دبي- البيان

حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، والصادر مؤخراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية» (IHRC).

وجاءت دبي، التي تعتبر أحد أبرز المراكز المفضلة على الخريطة السياحية العالمية، في المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المتفردة، في إنجاز نوعي، يؤكد مجدداً نجاحها في تطوير بنى تحتية حديثة ومرافق طبية متطورة، تعزز مقوماتها التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمسافرين القادمين لأغراض العلاج من مختلف أنحاء العالم. ويأتي نجاح دبي في الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً نتيجة تسجيلها نقاطاً عالية، وفق المعايير الثلاثة الرئيسية لـ «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، حيث جاءت خامساً في معيار جودة وخدمات مرافق الرعاية الصحية وسابعاً في معيار الوجهة البيئية، وتربعت على المركز الـ 13 في معيار صناعة السياحة العلاجية. ويعد الإنجاز الأخير نتاج الجهود السبّاقة، التي تبذلها حكومة دبي، ممثلة في «هيئة الصحة بدبي»، لتعزيز قطاع السياحة العلاجية.

مستشفيات

وتم تخصيص استثمارات ضخمة لبناء مستشفيات حديثة مزوّدة بأرقى المرافق الصحية والتجهيزات الطبية في دبي، إلى جانب استقطاب نخبة الأطباء الدوليين من مختلف التخصصات. وأصدرت «هيئة الصحة بدبي»، خلال النصف الأول من العام الجاري، 3397 ترخيصاً لمنشآت صحية في الإمارة، فيما تم افتتاح 45 منشأة صحية جديدة، إلى جانب مستشفى واحد و10 عيادات طبية عامة ومتخصصة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية. وبالمقابل، تحتضن دبي 20 مركزاً مرخصاً ومتخصصاً في «الطب التقليدي والتكميلي والبديل» (TCAM). وتقدم المراكز مجتمعة 8 خدمات مدرجة ضمن «الطب التقليدي والتكميلي والبديل»، بإشراف 234 اختصاصياً. ويعمل في الإمارة أيضاً ما لا يقل عن 20 مركزاً طبياً متخصصاً، تتم إدارتها من قبل كفاءات بشرية عالية المستوى.

4 %

وبفضل مرافقها الطبية الحديثة وخدماتها الصحية المتكاملة والتزامها القوي بتعزيز تجربة المرضى الدوليين والمسافرين القادمين لأغراض سياحة العافية، شهدت دبي زيادة بنسبة 4% في أعداد السياح الصحيين في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، ليصل الإجمالي إلى350,118 سائحاً، غالبيتهم من الآسيويين، الذين تربعوا على المرتبة الأولى بنسبة 34%، يليهم السياح الطبيون القادمون من الدول العربية والخليجية بنسبة 28%، ومن ثم الدول الأوروبية بنسبة 17%، والدول الأفريقية بنسبة 10%، وأخيراً تأتي الأمريكيتان والدول الأخرى بنسبة 10%.

مروان الملا: النتائج تؤكد جودة خدماتنا

تعليقاً على حفاظ دبي على موقعها المتقدم في «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة: «تؤكد نتائج المؤشر مرة أخرى مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، التي تعزز تنافسية وجاذبية دبي كونها مركزاً عالمياً رائداً للرعاية الصحية المتكاملة، ويأتي الإنجاز الجديد نتاج التزامنا المطلق بالاستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الأطر التنظيمية داخل المنظومة الطبية، وإيجاد بنية تحتية حديثة وبناء قدرات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع الإماراتي، ليكون أكثر صحة وسعادة وأمناً وتواصل دبي ترسيخ حضورها القوي كونها وجهة آمنة، تتيح للسياح الدوليين القادمين من مختلف أنحاء العالم لأغراض العلاج والاستجمام فرصة مثالية، للاستفادة من محفظة واسعة من الخدمات الموثوقة والمبتكرة والمصممة خصيصاً لتحسين صحتهم وتعزيز جودة حياتهم».

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