تقنيتان جديدتان في «الصحة» لخدمات نقل الدم

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

أدخلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقنيتين جديدتين لخدمات نقل الدم الأولى عبارة عن تقنية الفريزز لسحب كل من وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة وصفائح الدم والبلازما، والثانية تقنية تثبيط الكائنات المجهرية لكل من وحدات صفائح الدم المركزة ووحدات البلازما.والتقنيتان الجديدتان تستخدمان للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس بي، ومُستضدات فيروس ب، وفيروس سي، ونقص المناعة المكتسبة «النوع الأول والثاني»، والكشف عن الأجسام المضادة لمرض الزُّهري، والأجسام المضادة لفيروس تي- الليمفاوي البشري من النوع الأول والثاني، واختبار الحمض النووي DNA لفيروس بي وسي ونقص المناعة البشرية، إضافة إلى فصائل الدم AB، واختبار نوع العامِل الرَّيسوسِي، وتأكيد الجسم المضاد للعامِل الرَّيسوسِيّ Du Rh وفحص وجود أجسام مضادة للخلايا الحمراء، وبعض أنواع وحدات صفائح الدم، يتم فحصها لكشف البكتيريا.

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