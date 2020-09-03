5 مهن متاحة للترخيص في مجال الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وذلك من خلال وضع السياسات والمعايير والضوابط الخاصة، لتمكين مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية المعنيين، من الحصول على الترخيص الذي يمكنهم من توفير خدماتهم المتوافقة مع أعلى معايير الجودة، وأوضحت الدائرة، أن خدمة الترخيص، ستكون متاحة بشكل مجاني لجميع المهنيين المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها، حيث ستشمل خدمة الترخيص، خمس مهن للرعاية الاجتماعية، وهي الاختصاصي النفسي (غير السريري)، ومحلل سلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والاختصاصي الاجتماعي، والمرشدين.

ويأتي إطلاق الخدمة، في إطار مسؤوليات الدائرة، بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، ولضمان تحقيق رؤيتها الرامية نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ تتولى الدائرة مسؤوليات اقتراح ووضع اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال ترخيص منشآت ومهنيي الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

معايير

وأكد المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: «إن إطلاق هذه الخدمة، جاء انسجاماً مع دور الدائرة المنوط بتنظيم القطاع الاجتماعي، نظراً لأهمية قطاع الرعاية الاجتماعية في ضمان توفير مستوى معيشي لائق، وخدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية لسكان إمارة أبوظبي، حيث جرى اعتماد معايير الترخيص، بعد دراسة شاملة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما فيهم المهنيين والمنشآت ومقدمي الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان انسجامها مع المتطلبات الحالية». وأشار الظاهري، إلى أهمية خدمة ترخيص المهنيين المتخصصين بمجال الرعاية الاجتماعية، في ضمان توفير هذه الخدمات، وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة على المستويين المحلي والعالمي، معتبراً أن هذه الخدمة، ستسهم في ضمان تزويد الجهات المعنية بالكفاءات والخبرات المطلوبة، بالإضافة إلى توجيه الممارسات، لتكون تبعاً للأسس الأخلاقية والممارسات العلمية الحديثة في المجال الاجتماعي.

جودة

من جهتها، أكدت الدكتورة بشرى المُلا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «إن إطلاق خدمة الترخيص، يهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة في الإمارة، كما تعد خطوة ضرورية نحو حوكمة وتمكين قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، علاوة على ذلك، المساهمة في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الاجتماعية، وفق الضوابط والأطر التي تضعها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع الشركاء، للارتقاء بكافة الأنظمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع». وأضافت المُلا: «خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، هي أولى الخطوات التي تضمن حصول كافة أفراد المجتمع على الخدمات بجودة عالية، وكذلك تعزز وعي المهنيين والمنشآت باللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، نتطلع اليوم إلى رسم خارطة الطريق، لدفع عجلة التنمية الاجتماعية في الإمارة».

وأشارت الملا: «يجب على المهنيين المتخصصين في الرعاية الاجتماعية، الراغبين بالحصول على الترخيص خلال مرحلة الإطلاق الأولى للخدمة، أن يتمتعوا بمستوى معين من التعليم والخبرة لكل مهنة، حيث يمكنهم التقدم للحصول على الترخيص، من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وستعمل الدائرة على تقييم المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، قبل منح الموافقة على طلبات الترخيص بشكل فردي، خلال مدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز