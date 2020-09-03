1957 زيارة تفتيشية لمقاهي دبي وإغلاق 19 خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

زارت الفرق التفتيشية للمقاهي في دبي منذ بداية السماح لها بمعاودة مزاولة أنشطتها المعتادة في 18 يوليو الماضي 1957 مقهى، حيث خالفت 63 وأغلقت 19 بسبب عدم الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.

وقالت الدكتورة نسيم رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ «البيان»: إن المخالفات شملت أيضاً عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم قياس درجات الحرارة لمرتادي المقاهي، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الأشخاص والطاولات، وتجاهل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19، واستخدام منتجات تبغ «معسل» منتهية الصلاحية، ومشاركة أكثر من شخص في تدخين شيشة واحدة، واستعمال الخراطيم متعددة الاستخدام بدلاً عن أحادية الاستخدام، فضلاً عن إدخال أشخاص أقل من العمر المسموح به 18 عاماً.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي، والفصل بين مواقع الجلوس، والالتزام بالمخطط التشغيلي للنشاط، وبالاشتراطات الواردة في التصريح الصادر، مع إبقاء أنظمة التهوية فعّالة طيلة وقت التشغيل.

وكانت بلدية دبي قد ألزمت المقاهي كافة في الإمارة بإجراءات احترازية ينبغي اتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة، بدءاً من 18 يوليو الماضي، تمثل أبرزها في التزام موظفي تقديم الشيشة بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعاملين، والمرتادين قبل دخول منطقة المنشأة، وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 من دخول الموقع، كما ينبغي على إدارة المنشأة تخصيص غرفة عزل، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لـ«كوفيد 19»، إضافة إلى إجراءات التطهير، وفقاً لإرشادات بلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، ويجب تنظيف وتطهير جميع أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم.

وشدّدت البلدية على ضرورة استخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد فقط، كما يجب غسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم بعد كل مستخدم، ولا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل، ويجب زيادة دورية النظافة والتطهير في مناطق التدخين. واشتملت قائمة الاشتراطات أيضاً على ضرورة توفير حاويات للنفايات الملوثة الخاصة في جميع المداخل الرئيسة، وفي المناطق المشتركة للنفايات الطبية «الكمامات والقفازات»، وإزالتها بشكل متكرر، كما يجب توفير معقمات يدوية في مناطق مختلفة في الموقع، والالتزام بتوفير أنظمة التهوية، وتنقية الهواء حسب متطلبات بلدية دبي، ويسمح أيضاً بخدمات صف السيارات لجميع المنشآت مع ضمان اتباع الإجراءات الوقائية المحددة لهذه الخدمة، والتأكد من الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي الآمنة «2 متر» في جميع أنحاء المقهى أو المطعم أو المنشأة، وضرورة التأكد من وجود مسافة مترين بين كل طاولة، وبحد أقصى خمسة مقاعد لكل طاولة في منطقة التدخين.

علامات أرضية

وأكدت بلدية دبي ضرورة توفير علامات أرضية واضحة، ولافتات تشير إلى مسافات التباعد الجسدي بشكل واضح، وتخصيص مساحة أربعة أمتار مربعة لكل شخص داخل منطقة التدخين، ولا يسمح بالتجمعات أو إقامة الحفلات، ولا يسمح للمجموعات الأكثر من خمسة أشخاص بالوجود في منطقة التدخين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز