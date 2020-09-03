«طرق دبي» تتسلم شهادة عالمية في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شهادة (الريادة الرئيسة في الابتكار)، الممنوحة للهيئة من قبل المعهد العالمي لإدارة الابتكار في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في منظومة الابتكار، وتعد هيئة الطرق والمواصلات أول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط، وأول مؤسسة نقل على مستوى العالم تنال هذه الشهادة.

وعبر الطاير خلال إهدائه الشهادة من فريق العمل في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة في وضع الحلول الابتكارية التي تتعلق بالإبداع والتطوير في تقديم الخدمات، وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار.

وأكد معاليه حرص الهيئة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الابتكار نهجاً مؤسسياً للتخطيط لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على (مأسسة) الابتكار، عبر إنشاء لجنة دائمة للابتكار مهمتها تطوير الخطط والبرامج والمبادرات، للمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، كما أسست قسماً للبحوث والتطوير والابتكار عام 2014، تحول بعد ذلك إلى إدارة للمعرفة والابتكار، واعتمدت استراتيجية للابتكـار، كما طورت الهيئة في إطار جهودها لاستشراف المستقبل، منظومة عمل لمراقبة وتحليل التوجهات المستقبلية المحلية والعالمية ودراسة السيناريوهات المختلفة، إضافة إلى تبني حلول إبداعية لمواجهة تحديات النقل في الإمارة، وحرصت على أن يكون الابتكار السمة الغالبة للمشاريع والمبادرات التي تنفذها، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من دمج الابتكار في الخدمات المقدمة للمتعاملين لتحقيق السعادة لهم.

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