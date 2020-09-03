«وطني الإمارات» تكرّم «كهرباء دبي» لدعمها «مدينتك تناديك»

المصدر: دبي- البيان

تقديراً لدورها في دعم مبادرة «مدينتك تناديك... تطوع لدبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّمت مؤسسة «وطني الإمارات» هيئة كهرباء ومياه دبي، لدورها في توفير الدعم اللوجستي للقطاعين الصحي والمجتمعي في الإمارة خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى تطوع عدد كبير من موظفي الهيئة لمساندة خط الدفاع الأول، حيث أثبتوا جاهزيتهم العالية والتزامهم بالتدريب واتباع جميع التدابير الوقائية.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، درع التكريم من ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات»، وذلك بحضور خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة؛ وطه الحمري، كبير مسؤولي السعادة ورئيس فريق التطوع في الهيئة.

وأشاد معالي الطاير بمبادرة «مدينتك تناديك... تطوع لدبي»، التي تتيح المجال أمام أفراد المجتمع، للمشاركة في عدد من الأنشطة التطوعية كل في مجال خبراته ومعارفه، وكان لها دور مهم في دعم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس (كوفيد 19)، مؤكداً دعم الهيئة للمبادرة واهتمامها بتعزيز قيم العمل التطوعي بين الموظفين كونه واجباً وطنياً وإنسانياً.

ثقافة

وأضاف معاليه: «لدى الهيئة استراتيجية متكاملة للعمل التطوعي، في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فثقافة التطوع متأصلة في المجتمع الإماراتي، ويمثل العمل التطوعي نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت الإمارات، وخلال هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة (كوفيد 19)، تشهد المبادرات الإنسانية، التي تطلقها قيادتنا الحكيمة إقبالاً واسعاً».

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