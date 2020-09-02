وزير الخارجية العماني: حريصون على تعزيز التعاون مع الإمارات

المصدر: مسقط - وام

التقى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان.. محمد سلطان سيف السويدي، سفير الدولة لدى السلطنة .

وأعرب البوسعيدي عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مؤكداً حرص السلطنة على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات والمضي به قدماً إلى آفاق أرحب على كافة الصعد.

من جانبه أكد سفير الدولة على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من تطور مستمر على المستويات كافة، متمنياً لسلطنة عمان دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

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