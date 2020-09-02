90 % من الخدمات العامة في رأس الخيمة إلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، عن تحويل 90 % من خدماتها إلى إلكترونية، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ضمن جودة عالية في الوصول لخدمات الدائرة بكل سهولة ويسر، وبوقت قياسي. وتأتي هذه الخدمات، في إطار سعي الدائرة الدائم والدؤوب لتدشين الخدمات المميزة، التي تسهل على جميع فئات وشرائح المجتمع، حيث نفذت الدائرة 13069 معاملة إلكترونية منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأكد المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، حرص الدائرة على المضي قدماً في درب التحول الإلكتروني، من خلال تحويل كافة خدماتها، لتكون متوفرة بين يدي المتعامل أينما كان، وفي أي وقت، وانسجاماً مع تبني الدائرة لمنهجية المسرعات الحكومية. وتقدم الدائرة 47 خدمة إلكترونية عبر التطبيق الذكي «mRAK».

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