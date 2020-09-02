تنبيه مهم لمواطني الإمارات في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نصحت سفارة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب اعصار "ميساك" الذي من المتوقع أن يضرب جزيرة "جيجو" وإقليم "جولا" الجنوبي ومدينة "بوسان".

وقالت السفارة في حسابها على تويتر "تهيب سفارة الدولة لدى جمهورية كوريا مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب اعصار "ميساك" الذي من المتوقع أن يضرب جزيرة "جيجو" وإقليم "جولا" الجنوبي ومدينة "بوسان"، وتنصح مواطني الدولة باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الكورية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 00821067444401 او الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية على الرقم 009718004444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

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