مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية في 4 مناطق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً لتخفيض منسوب المياه الجوفية في 4 مناطق بمدينتي خليفة ومحمد بن زايد، بتكلفة مالية بلغت مليونين و257 ألف درهم، وذلك ضمن نطاق مشروع أعمال متفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في البر الرئيسي 2.

وهدف المشروع إلى حل مشكلات أنظمة وشبكات صرف مياه الأمطار، وإنشاء شبكات جديدة وتطوير الشبكات القائمة لزيادة سعتها، وتطوير محطات ضخ مياه الأمطار القائمة، بهدف ضبط ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وإتاحة الفرصة مستقبلاً إلى تنفيذ أي أعمال تطوير أو زراعات تجميلية في هذه المناطق.

وتضمن نطاق أعمال المشروع في 3 مناطق بمدينة محمد بن زايد (Z1, Z36) وفي منطقة محوى بالقرب من معسكر محوى، إنشاء شبكة مواسير مثقبة تحت السطح لتخفيض منسوب المياه الجوفية وصرفها على الشبكة الرئيسية لمياه الأمطار.

وتم تركيب 1466 متراً من المواسير المثقبة، وإنشاء 25 غرفة تفتيش على مسار الخطوط لتسهيل أعمال الصيانة والتنظيف، كما تضمن المشروع أيضاً أعمال تسوية للأسطح والمرور أسفل الشوارع الرئيسية بطريقة الحفر الأفقي تحت الطريق بطول 33 متراً.

وجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تتبع آلية معتمدة في أعمال الصيانة لمثل هذه المشاريع، من أجل الحفاظ على كفاءتها بشكل دائم، حيث تتم أعمال الصيانة والتنظيف طبقاً لجدول الصيانة الأسبوعي والشهري والسنوي المعتمد من قطاع البنية التحتية في البلدية.

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