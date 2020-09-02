ولي عهد دبي: حمدان بن راشد رمز الفخر والشهامة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أبياتاً شعرية تمنى فيها الشفاء الدائم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأرفق سموه مع أبياته الرائقة صورة لسمو الشيخ حمدان، واصفاً سموه برمز الفخر والشهامة:

"سلامتك من كل باسٍ ومكروه

ياشيخنا رمز الفخر والشهامه

يامفخرة داره وياعزوة أخوه

ياللي على نجم الثريّا مقامه

نطلب من الله جل شانه ونرجوه

إنّك بخير ودايمٍ في سلامه".

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