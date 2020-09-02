"شؤون المجلس الوطني الاتحادي" تطلق مبادرة "مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي"

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع جميع أفراد المجتمع وتطوير ثقافة المشاركة السياسية، تطلق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مبادرة "مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي"، والذي سيتضمن سلسة من المحاضرات التي تنظمها الوزارة عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك من خلال استضافة نخبة من المتخصصين والخبراء وعبر لقاء مباشر وتفاعلي مع مختلف شرائح المجتمع.

وتقوم فكرة المبادرة على طرح عدد من الموضوعات التي تُعنى بثقافة المشاركة السياسية والحياة النيابية، وكذلك العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالمواد الدستورية ولاسيما التي تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات، وبما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع، وتأسيس ثقافة انتخابية تعزز بدورها من المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "تحرص الوزارة على اطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في التحفيز لإيجاد تواصل مستمر مع جميع شرائح المجتمع لبناء ثقافة سياسية تسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة لأبناء الوطن بعملية صنع القرار، وأن يكونوا جزءاً من مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها دولة الإمارات، والتي حققت قفزات نوعية وإنجازات كبيرة عززت من خلالها العمل البرلماني في دولة الإمارات".

وبين لوتاه، أن الاستثمار الأمثل للتقنية هو أحد الوسائل المهمة في بناء منظومات تواصل مبتكرة، وتمكين فئات كثيرة من المجتمع من المساهمة الفاعلة في المبادرات التي تطلقها الوزارة، منوهاً أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل من خلالها الوزارة إلى تعزيز الوعي والتعريف بمكونات العمل البرلماني في دولة الإمارات ومؤسساته والعملية الانتخابية والإنجازات التي تحققت في هذا المجال منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي والذي تزامن مع قيام دولة الاتحاد.

وأوضح لوتاه، أن بناء ثقافة مشاركة سياسية عملية مستمرة وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والذي تسخر له جميع الإمكانات والأدوات للوصول إلى الغايات والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والتي تتجسد بشكل ملحوظ من خلال المشاركة الفاعلة للمواطن في الاستحقاقات الانتخابية ومن خلال التفاعل مع جميع المبادرات التي يتم اطلاقها من المؤسسات المعنية بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد المحاضرات وموضوعاتها والمتحدثين عبر حسابات وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام: mfnca ، وتويتر: @ mfnca.

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