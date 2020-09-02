"النعيمي الخيرية " توزع ألف حقيبة مدرسية على طلبة مدارس عجمان من ذوي الدخل المحدود

المصدر: وام

قدمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 1000 حقيبة مدرسية مجهزة بالأدوات القرطاسية دعما للمدارس الخيرية في إمارة عجمان، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن توزيع الحقائب المدرسية يأتي في إطار خطة المؤسسة لدعم طلبة العلم من ذوي الدخل المحدود والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتعففة حيث تم توزيع الحقائب على مدرسة منار الإيمان الخيرية ومدرسة الراشدية ومدرسة الأهلية الخيرية، مشيرة إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لإيصال الدعم إلى مستحقيه ورسم البسمة على وجوههم.

وأشادت الشيخة عزة النعيمي بمستوى التعاون المتميز بين المؤسسة والإدارة التعليمية في إمارة عجمان، مؤكدة أنه يصب في خدمة طلبة العلم الذين يمثلون أمل المستقبل.

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