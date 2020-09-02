بلدية الشارقة تؤكد منح أصحاب العزب المخالِفة مهلة كافية لإزالتها

المصدر: الشارقة - البيان

رداً على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت بلدية مدينة الشارقة، أن العزب العشوائية والمخالفة للقوانين، تعتبر من مشوّهات المظهر العام، التي تحرص البلدية على الحد منها وإزالتها، وذلك حفاظاً على الصحة والبيئة، كما أن البلدية تعمل على تنظيم زيارات مستمرة لتوعية أصحاب هذه العزب بضرورة إزالتها وإخطارهم لأكثر من مرة قبل اتخاذها أي إجراء.

وأضافت البلدية أنها تقوم بتنظيم حملات منظمة ومدروسة لإزالة العزب المخالفة، بناءً على مجموعة من الرسائل والبلاغات التي ترد إليها، لتقوم بعدها بإبلاغ المخالفين بضرورة إزالة التعديات، ثم منحهم مهلة كبيرة وكافية لإزالتها، وبعد انتهاء المهلة، يتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عمليات الإزالة لهذه العزب.

وعليه تهيب البلدية بضرورة تحري الدقة، قبل نشر أو تداول أي فيديو، والتأكد من صحته.

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