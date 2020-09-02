دعوة لكل الشباب السعودي والإماراتي للانضمام لمبادرات شبابية

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة اليوم الوطني السعوي الـ 90، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة لإشراك الشباب الإماراتي في مبادرات شبابية مشتركة.

ونشرت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، على حسابها في تويتر تغريدة كتبت فيها: "السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي... دعوة لكل الشباب السعودي والإماراتي للانضمام لفريق إبداعي سيعمل على مبادرات شبابية مشتركة بمناسبة اليوم الوطني السعوي الـ 90".

ويمكن المشاركة عبر التسجيل في موقع المؤسسة الاتحادية للشباب http://youth.gov.ae/ksa.

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