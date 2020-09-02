محمد بن راشد: التعليم مستقبل دولتنا ولن يتوقف

المصدر: أبوظبي ــ وام

استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس عدداً من الكوادر التعليمية والطلبة خلال يومهم الدراسي عن بُعد، وذلك على هامش ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.

وأكد سموه أن التقدم والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن، قامت على العلم، وسوف تستمر بالعلم الذي يعد ضمانة لمستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية، وقال سموه: «من مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف سواء من المنزل أو المدرسة».

وأضاف سموه: «سيظل التعليم أولوية وغاية نسخر له ومن أجله كل الجهود، وستظل عجلته مستمرة ولن تتوقف سواء من المنزل أو المدرسة لأنه المستقبل».

وأضاف سموه: «استثمرنا في التعليم أعواماً عديدة وأثبتت منظومتنا نجاحها وقوتها وجاهزيتها في أصعب الظروف وسنعمل لرفع قدرتها لمستويات أكثر تطوراً وابتكاراً».

وتوجه سموه بكلمة للمشاركين في الاجتماع من طلبة ومعلمين وأولياء أمور، حيث قال: «لولي الأمر نقول من عزيمتك نحن نتقدم ونبني الوطن، وللمعلم نقول من عملك وإخلاصك نصنع المجد، وللطالب نقول من حلمك وصفك ننطلق للمستقبل».

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محمد بن راشد: من مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف

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