عبد الرحمن العويس: عجلة العمل الحكومي لا تهدأ

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرارات تتعلق بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة «كوفيد 19» من الضريبة.

والموافقة على إطار تنظيمي وتشريعي متكامل حول المساعدة الطبية على الإنجاب، يأتي تأكيداً على أن عجلة العمل الحكومي لا تهدأ وتعمل بوتيرة تصاعدية، وأن الفرق الوطنية متأهبة لتحقيق مزيد من الإنجازات والحفاظ على المكتسبات في جميع القطاعات الحيوية وتعزيزها، بما يسهم في تطوير أداء المنظومة الصحية ومواكبتها أفضل الممارسات العالمية، في إطار الأولوية التي تحرص عليها حكومة الإمارات لقطاع الخدمات الصحية وتعزيز صحة المجتمع بخدمات وقائية وعلاجية وتشخيصية مبتكرة.

ريادة عالمية

وأوضح معالي العويس أن إعفاء بعض المعدات المرتبطة بمواجهة «كوفيد 19» سوف تسهم بتعزيز المخزون من المستحضرات واللوازم الطبية ووسائل الوقاية للكوادر الصحية في المستشفيات والمرافق الطبية، بما يدعم جهود خط الدفاع الأول ووقايته ويسرّع في وتيرة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، وزيادة الزخم في الجهود الوطنية الشاملة لاحتواء تداعيات الجائحة، بما يتفق مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير جميع الإمكانات لزيادة كفاءة وقدرات القطاع الصحي لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق ريادة عالمية في التعامل مع تحديات فيروس كوررنا المستجد.

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