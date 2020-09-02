خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك في وفاة براناب موخارجي الرئيس السابق لجمهورية الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

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