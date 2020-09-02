خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أوزبكستان وسلوفاكيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شوكت ميرزيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس شوكت ميرزيايف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى عبد الله عاريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة يوم الدستور. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيسة زوزانا كابوتوفا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى إيغور ماتوفيتش رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.

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