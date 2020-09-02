لجان إماراتية إسرائيلية للتعاون المصرفي والمالي والاستثماري

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

وقع معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما أمس في أبوظبي، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين الإمارات وإسرائيل وذلك بحضور مائير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

تأسيس علاقات مصرفية

كما أعلن بنك أبوظبي الأول، أنه سوف يباشر مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في إسرائيل، وبالتحديد بنك «هبوعليم» وبنك «لئومي»، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأفاد البنك، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن هذه المحادثات تأتي بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزّز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، مع التركيز على تأسيس العلاقات بين البنوك والتجارة الثنائية والتكنولوجيا والابتكار.

خطط ونقاشات مشتركة

وعلى صعيدٍ متصل، باشر مكتب أبوظبي للاستثمار و«استثمر في إسرائيل»، خلال اجتماع تاريخي عُقد بصورة افتراضية، النقاشات المشتركة لوضع خطة تهدف إلى تأسيس علاقات تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة.

وسيدرس الطرفان مجالات التعاون ذات المنافع المتبادلة، والاستفادة من فرص الشراكات والاستثمارات بين الشركات من إسرائيل وأبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

جذب

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب استثمارات القطاع الخاص ودعمها في أبوظبي:

تعتبر أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للأبحاث والتطوير، وتحتضن قطاعات تكنولوجية مزدهرة، بالإضافة إلى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما يؤهلها للتعاون البنّاء والفعّال مع أهم المؤسسات الإسرائيلية المعنية بالابتكار.

وأكد عمق التزام «مكتب أبوظبي للاستثمار» بمساعدة الشركات حول العالم على تأسيس أعمالها وتنميتها في أبوظبي، وتابع: سوف نفتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستفادة من كافة المقومات التي توفرها الإمارة كمركز أعمال عالمي حيوي.

وسيقوم فريق علاقات المستثمرين لدينا بتسهيل هذه الخطوات على امتداد المنظومة الاستثمارية في الإمارة، ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون مع «استثمر في إسرائيل» خلال الأشهر المقبلة لاستكشاف السبل المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشركات من أبوظبي وإسرائيل على حد سواء.

رؤى هادفة

وقالت زيفا إيغر، الرئيس التنفيذي لـ«استثمر في إسرائيل»: يسرنا إعلان هذا التعاون التاريخي بين هيئة الترويج للاستثمار في إسرائيل ونظيرتها في أبوظبي. ويشترك الطرفان بالرؤى الهادفة إلى بناء علاقات تجارية استثمارية دولية وناجحة بين إسرائيل والإمارات.

ولفتت إلى أن المنظومة الاستثمارية الإسرائيلية تقدم فرصاً مهمة لاقتصاد الدولة على صعيد الابتكار، لا سيما في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والطاقة. وأضافت: «نحن سعداء للغاية بهذه التطورات الإيجابية، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سوف يسهم في بناء مستقبل أفضل لإسرائيل والإمارات».

نقاشات مستمرة

وعُقد الاجتماع الأول بين الرئيس التنفيذي لـ«استثمر في إسرائيل»، ومنيرة الكتاب، التي تدير أنشطة الترويج الدولي لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار»، وستستمر النقاشات بين المؤسستين في المرحلة المقبلة، حيث من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات طيلة شهر سبتمبر الجاري.

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