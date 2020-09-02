قرقاش يبحث مع شابات توطيد التعاون مع إسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

اجتمع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس مع مئير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الدولة.

وبحثا في تفاصيل زيارة الوفد وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

استقرار

كما تطرقا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار، حيث شدّد معاليه على أنّ معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً.

سلام

وأضاف معاليه أن المعاهدة ساهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعانا المشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز امن المنطقة و استقرارها.

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